Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Polizei Unna (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 82jährige Selmer Bürgerin mit ihrem Pkw in Selm die untergordnete Elbinger Straße und hielt mit ihrem Pkw in Höhe des Vorfahrtschildes an. Beim Anfahren bemerkte sie beim Linksabbiegen nicht die durch Verkehrszeichen vorfahrtberechtigte 50jährige Selmer Bürgerin mit ihrem Pkw. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeug erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrzeugführerinnen wurden in ihren Fahrzeugen schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung dem Krankenhäusern zugeführt. Die 82jährige Fahrzeugführerin wurde unter Einsatz von schweren Gerät durch die Feuerwehr Selm aus ihrem Pkw geborgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna