POL-UN: Kamen - versuchter Einbruch in Kiosk - Fensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Kamen (ots)

In der Nacht zu Freitag (31.05.2019) warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Fensterscheibe eines Kiosks am Markt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet und die Täter konnten unerkannt fliehen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

