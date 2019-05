Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - Kollision im Kreuzungsbereich

Werne (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.05.2019) fuhr gegen 9 Uhr ein 19 jähriger PKW Fahrer aus Datteln auf dem Cappenberger Damm aus Richtung Cappenberg kommend. An der Kreuzung Selmer Landstraße beachtete er das dortige Stoppzeichen nicht und kollidierte mit dem von links kommenden PKW einer 51 jähriger Selmerin. Sie und ihre drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und daher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 28 000

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell