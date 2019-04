Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Handtaschenraub - Unbekannter reißt 79 Jähriger Tasche aus der Hand

Kamen (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.04.2019) ging eine 79 jährige Kamenerin nach dem Einkaufen gegen 8.15 Uhr auf dem Gehweg der Kämertorstraße. Plötzlich bemerkte sie, dass sich jemand im Laufschritt von hinten näherte. Im selben Moment riss plötzlich jemand an ihrer Tasche, die sie in der rechten Hand hielt. Es gelang dem Täter ihr die Tasche zu entreißen und er flüchtete damit zunächst in Richtung Westring, entschloss sich dann aber in die Albert-Schweitzer-Straße zu laufen. Der Täter, der nur von hinten gesehen wurde, soll etwa 160 bis 165 cm groß gewesen sein, eine schmale Figur gehabt haben und mit grauer Baseballkappe und dunkler Hose bekleidet gewesen sein. Die Geschädigte blieb unverletzt. In der geraubten Tasche haben sich lediglich ein paar Lebensmittel und ein Busticket befunden.

Wer hat etwas bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell