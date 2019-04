Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrschülerin verlor Kontrolle über Motorrad

Unna (ots)

Ihre erste Fahrstunde auf dem Motorrad hatte sich eine 47 jährige Unnaerin vermutlich anders vorgestellt. Am Mittwochnachmittag (24.04.2019) machte sie ihre ersten Fahrübungen auf dem Parkplatz der Eissporthalle und verlor zum Ende der Fahrstunde plötzlich die Kontrolle über das motorisierte Zweirad. Sie beschleunigte versehentlich, fuhr über einen Grünstreifen und landete anschließend auf einer dahinterliegen Wiese. Bei dem Sturz verletzte sie sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 3 500 Euro.

