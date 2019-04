Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub - Täter riss Geschädigtem Kette vom Hals

Unna (ots)

Am Mittwoch (24.05.2019), gegen 19.10 Uhr, verwickelte ein zunächst unbekannter, südländisch aussehender Mann an der Mühlenstraße einen 72 jährigen Unnaer vor dessen Haustür in ein Gespräch. Unvermittelt trat der Unbekannte dem Geschädigten plötzlich vor ein Schienbein und riss ihm dann seine Goldkette vom Hals. Der 72 Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Täter flüchtete in Richtung S-Bahnsteig.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige an der Hansastraße angetroffen werden. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er nach Personalpapieren durchsucht. Diese wurden zwar nicht bei ihm gefunden, dafür aber die zuvor geraubte Kette. Daraufhin wurde der Unbekannte vorläufig festgenommen.

Eine anschließende Personalienfeststellung ergab, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen polizeibekannten 18 jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt.

Die weiteren Ermittlungen mit dem Ziel einer richterlichen Vorführung dauern derzeit an.

