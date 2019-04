Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen - Unfallursache noch nicht bekannt

Selm (ots)

Am Mittwochmorgen (24.04.2019) kam es gegen 8.30 Uhr auf der Waltroper Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. In Höhe der Hausnummer 106 war ein 27 jähriger Lünener, der in Richtung Selm fuhr, mit dem entgegenkommenden PKW eines 66 und 63 Jahre alten Ehepaares aus Selm kollidiert. Der PKW der Selmer kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

