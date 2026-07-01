Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Unfälle kurz nacheinander - fünf Verletzte

Lippstadt (ots)

Auf der Loher Straße bei Lippstadt-Benninghausen gab es am Dienstagabend (30. Juni) innerhalb weniger Minuten zwei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt fünf Personen verletzt wurden.

Ein 47-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr gegen 17:45 Uhr mit einem Mercedes Vito auf der Loher Straße in Richtung Benninghausen. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Dickbrede" geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn zunächst ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr, wo es einem entgegenkommenden VW Golf kollidierte.

Wenige Minuten später kollidierte ein Audi A3, der ebenfalls in Richtung Benninghausen unterwegs war, mit dem Mercedes Vito des 47-Jährigen. In dem Audi saßen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, die nach eigenen Angaben wegen des vorherigen Verkehrsunfalls alarmiert worden waren und sich auf dem Weg zum Gerätehaus befunden hatten. Durch die Kollision schob der Vito den VW Golf des 32-Jährigen in einen dahinter abgestellten Skoda Rapid. Der Fahrer des Vito, der zu diesem Zeitpunkt neben der Unfallstelle stand, um sie zu fotografieren, wurde in der Folge der zweiten Kollision von seinem Auto erfasst und in einen angrenzenden Graben gestoßen.

Fünf Personen wurden bei den beiden Unfällen leicht verletzt: der 47-jährige Fahrer des Mercedes Vito, dessen siebenjähriger Sohn, die 29-jährige Beifahrerin des VW Golf aus Bad Sassendorf sowie eine 17-Jährige aus Lippstadt und ein 23-Jähriger aus Ahlen, die beide im Audi A3 saßen. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Loher Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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