Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster 65-Jähriger wieder da - Rücknahme der Fahndung

Soest (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Josef Achim S. aus Soest wird hiermit zurückgenommen. Der 65-Jährige wurde in einem Krankenhaus in Lippstadt angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

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