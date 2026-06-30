Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neue Zeugensuche nach Unfall mit Radfahrer

Geseke (ots)

Bereits am 17.06.2026 hat die Polizei Zeugen gesucht, die Angaben zu einem Unfall an der Kreuzung Ernst-von-Bayern-Straße/Störmeder Straße in Geseke machen können (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6295946).

Nun haben sich im Rahmen weiterer Vernehmungen weitere Hinweise ergeben. An der Unfallstelle sollen sich laut Zeugenaussagen zwei weitere Personen befunden haben, die etwas zum Unfallhergang sagen können.

Zum einen handelt es sich um einen weiteren Ersthelfer und eine Zeugin, die mit einem silbernen Audi unterwegs gewesen sein soll.

Sollten sich diese Personen angesprochen fühlen, bittet die Polizei entweder um telefonischer Kontaktaufnahme unter 02921 91000 oder um den Besuch einer Polizeidienststelle.

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