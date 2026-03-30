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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte stehlen Bezahl-Terminal von Tankstelle

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (30. März) mithilfe eines Autos ein Bezahl-Terminal von der Avia-Tankstelle am Overweg in Soest gestohlen.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 1:30 Uhr einen lauten Knall vom Tankstellengelände. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Terminal, über das Kunden außerhalb der Öffnungszeiten bezahlen können, offenbar gestohlen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine dunkel gekleidete Person mit blauer Sturmhaube einen Spanngurt an dem Gerät befestigt. Die Täter rissen daraufhin mithilfe eines dunklen Audi das Terminal von seinem Sockel, luden es in das Fahrzeug und fuhren in Richtung A44 davon. Da Kunden an dem Terminal nur bargeldlos bezahlen können, befand sich entsprechend keinerlei Bargeld darin.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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