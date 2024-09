Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach räuberischen Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am letzten Donnerstag, 29.08.24 kam es gegen 16:25 Uhr in einer Parfümerie in der Fußgängerzone in Lippstadt zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein 19-jähirger Marokkaner, der derzeit in der ZUE Möhnesee lebt, hatte in der Filiale Parfüm im Wert von 350 Euro gestohlen. Als die Diebstahlsicherung beim Verlassen des Geschäftes anschlug, hielt ein aufmerksamer Passant den Beschuldigten auf und brachte ihn zu Boden. Mit erheblichen Kraftaufwand konnte die herbeieilende Verkäuferin dann dem Marokkaner die Tasche mit dem Diebesgut abnehmen.

Das wollte der nicht auf sich sitzen lassen, befreite sich und versuchte der Verkäuferin wieder die Tasche zu entreißen. Das klappte allerdings nicht. Schlussendlich konnte er dann von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Wie immer in solchen Fällen wird die EK-Prio hinzugezogen die den Sachverhalt dann bearbeitet haben. Mit Erfolg, denn der mehrfach vorbestrafte und auch schon in Haft gesessene 19-jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn und dem zuständigen Haftrichter vom Amtsgericht in Untersuchungshaft gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell