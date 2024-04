Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneut wegen Sexualdelikt aufgefallen - 28-jähriger Pakistani festgenommen

Soest (ots)

Erneut ist der 28-jährige Pakistani, der bereits am 23.04.2024 wegen sexueller Belästigung aufgefallen ist, in der Eurobahn als Täter aufgefallen.

Am gestrigen Tag um kurz nach 16 Uhr befand sich der 28-jährige ZUE Bewohner aus Soest in der Eurobahn 59 nach Soest. Wie am Tag zuvor setzte er sich erneut zu einer Mitfahrerin, einer 32-jährige aus Soest. Er führte seine Hand in seine Hose und masturbierte vor ihr. Die Geschädigte konnte noch ein Foto machen und flüchtete sich dann in einen anderen Teil des Zuges. Gleichzeitig rief sie die Polizei die den 28-jährigen noch am Bahnhof festnehmen konnte.

Die EK-Prio übernahm den Fall und konnte am gestrigen Tag noch alle nötigen Ermittlungen durchführen. Das Ergebnis ist positiv: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg und dem Richter wird er heute vorgeführt mit dem Ziel ihn wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft zu bringen.

Nun droht dem Täter erneut eine Anklage, diesmal wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses (Exhibitionismus).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell