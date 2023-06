Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunken und ohne Führerschein

Lippstadt - Bökenförde (ots)

Am 18. Juni, gegen 04:30 Uhr, kam es auf der Rüthener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähgriger Mann aus Bad Sassendorf war mit seinem VW Polo in Richtung Bökenförde unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und rutschte in einen geparkten VW Fox. Der VW Polo kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersthelfer informierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Bad Sassendorfer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Strafverfahren wurde eingeleitet. (ja)

