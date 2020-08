Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Randaliererin

Warstein (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag mussten die Beamten der Warsteiner Wache eine Adresse gleich zweimal anfahren. Beide Male hatten sich die Nachbarn wegen lautem Geschrei an die Polizei gewandt. Beim zweiten Besuch der Beamten wurde die 52-jährige Bewohnerin sehr ausfallend. Die offensichtlich alkoholisierte Frau zeigte sich aggressiv den Polizisten gegenüber und ließ sich auch nicht beruhigen. Diese mussten ihr schließlich Handfesseln anlegen und sie in Gewahrsam nehmen. Dabei wehrte sich die Frau nach Leibeskräften. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Den Rest der Nach verbrachte sie im Gewahrsam. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell