Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest vom Wochenende

KPB Soest (ots)

Soest - Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr befuhr eine 75jährige Arnsbergerin mit ihrem VW Tiguan die Hamburger Straße in Richtung Hiddingser Weg. An dieser Einmündung beabsichtigte sie nach links in den Hiddingser Weg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39jähriger Soester mit seinem Audi den Hiddingser Weg stadteinwärts. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Insassen aus dem VW Tiguan verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (AG)

Lippstadt - Radfahrerin leicht verletzt Ein 25jähriger Wadersloher befuhr am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr mit seinem Ford Fiesta den Kauflandparkplatz. Beim Einparkmanöver kam er mit den Fahrzeugumrissen über die Parkplatzbegrenzung, so dass das Fahrzeug in den angrenzenden Rad/Gehweg ragte. Auf dem Rad/Gehweg war in diesem Moment eine 23jährige Lippstädterin mit ihrem Fahrrad unterwegs. Die Radfahrerin streifte mit ihrem Bein die Umrisse des Ford Fiesta und verletzte sich dabei leicht. (AG)

Lippstadt - VU-P Am Samstagmittag gegen 12.12 Uhr, befuhr ein 29jähriger Lippstädter mit seinem Skoda Octavia die Unterführung Stirper Straße in Fahrtrichtung Klosterstraße. Er fuhr auf der linken Fahrspur und beabsichtigte den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen rechts neben ihm, in gleicher Richtung fahrenden 29jährigen Gütersloher mit seinem BMW und touchierte diesen. Der Gütersloher verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zwischen einem Laternenmasten und der Außenwand der Unterführung zum Stehen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Soest - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer Eine 34jährige Soesterin befuhr am Samstag gegen 12.15 Uhr mit ihrem Skoda den Brüggering in Soest. Sie beabsichtigte vom Brüggering in ihre Hauseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer der auf dem kombinierten Rad/Gehweg unterwegs war. Der 17jährige Radfahrer aus Soest verletzte sich bei der Kollision leicht. (AG)

Lippstadt-Eickelborn - Brand eines Materialhauses Am Samstag gegen 19.20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand auf dem Gelände des Sportplatzes gerufen. Ein Materialhaus des Fußball-und Tennisvereins brannte. Die Feuerwehr Lippstadt führte die Brandbekämpfung durch. Während der Tatortaufnahme durch die Polizei machten Anwohner und Zeugen auf 3 Jugendliche aufmerksam, die wenige Minuten zuvor im Bereich der Eickelbornstraße eine Mülltonne in Brand setzten. Der Mülltonnenbrand konnte von den Anwohnern mit einem Eimer Wasser eigenständig gelöscht werden. Hierzu wird gesondert eine Strafanzeige gefertigt. Die sofort aufgenommenen Ermittlungen in diesem Fall führten zu zwei Tatverdächtigen. Einer der beiden Jugendlichen räumte auch die Beteiligung an der Brandstiftung des Materialhauses ein. An dem Materialhaus entstand erheblicher Sachschaden. (AG)

Warstein - Raubüberfall auf einen Getränkemarkt Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Rangestraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute konnte der Täter in unbekannte Richtung fliehen. Beschreibung des Täter nach Zeugenangaben: Ca. 165cm groß, akzentfreies Deutsch, braune Augen, schwarze Kleidung, schwarze Wollhandschuhe, weißgraue Sneaker, normale Figur. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

