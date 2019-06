Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Radfahrer auf dem Bürgersteig

Lippetal (ots)

Am Freitag, um 09:00 Uhr, kam es an der Ausfahrt eines Supermarktes an der Lippborger Straße zu einem Unfall. Ein 77-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig, in Fahrtrichtung links, unterwegs. Dies erkannte ein 51-jähriger Autofahrer aus Lippetal zu spät. Er beabsichtigte von dem Supermarktgelände auf die Straße zu fahren. So kam es zu einer Kollision zwischen dem Golf und dem Fahrrad. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell