Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht absolut rücksichtslosen Motorradfahrer

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 17:30 Uhr, kam es an der Lange Wende zu einem Unfall. Eine 36-jährige Soesterin war mit ihrem Fahrrad aus Richtung Overweg kommend unterwegs. Sie hörte einen aufheulenden Motor hinter sich und blickte sich um. Hinter ihr kam ein Motorradfahrer auf einem Rad auf sie zu. Als er das Vorderrad wieder auf den Boden brachte, prallte er von hinten auf das Fahrrad. Dadurch stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Motorradfahrer hielt erst gar nicht an. Er flüchtete auf seiner rot-weißen Maschine. Die Frau begab sich zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Donnerstagnachmittag brachte sie den Vorfall zur Anzeige. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem flüchtigen Motorradfahrer. Ein so rücksichtsloses Verhalten sollte geahndet werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

