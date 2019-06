Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Kiosk

Lippstadt (ots)

Innerhalb der letzten 10 Tage wurde in einen Kiosk an der Overhagener Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hatten während der Zeit die Außentür des Kiosks aufgebrochen. Sie entwendeten einen kleinen Tresor mit Bargeld und eine unbekannte Mengen an Tabakwaren. Der Einbruch wurde nach Rückkehr aus dem Urlaub von den Besitzern festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

