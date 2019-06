Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte/Warstein - Betrüger am Telefon

Anröchte/Warstein (ots)

Am Donnerstagnachmittag versuchten unbekannte Täter im Bereich Anröchte und Warstein Senioren zu betrügen. Diesmal war es der altbekannte Enkeltrick. Die Anrufer versuchten den vermeintlichen Opfern eine Notsituation des Enkels vorzugaukeln, um so an ihr Geld zu kommen. Fünf dieser Vorgänge wurden durchschaut und bei der Polizei angezeigt. Darum hier nochmals ein paar Ratschläge der Kriminalprävention: - Verraten Sie Fremden nichts über ihre Vermögenswerte am Telefon. - Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie ihren Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück. - Holen Sie auf keinen Fall Geld ab, um es an irgendwelche Boten zu überreichen. - Sprechen sie immer erst mit Verwandten oder Freunden wenn Sie am Telefon um Geld gebeten werden. "Sie können sich sicher sein, alle diese Anrufer wollen ihr Bestes - ihr Geld!" (lü)

