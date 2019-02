Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wer vermisst Werkzeug (Folgemeldung vom 11.02.2019)

Nachdem ein 32-jähriger Soester am 09. Februar von einem Zeugen während eines Diebstahls in einer Garage eingesperrt wurde, suchen die Ermittler nun nach weiteren Einbruchstatorten. Bei dem Mann wurden diverse Werkzeuge sichergestellt die wahrscheinlich aus Einbrüchen in Garagen oder Schuppen stammen. Die Polizei möchte wissen: Wer kann Angaben zu den Werkzeugen auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (lü)

