POL-SO: Welver - Autofahrerin leicht verletzt

Welver (ots) - Am Montag, um 10:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Im Hagen/Buchenwaldstraße zu einem Unfall. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Welver war mit seinem VW Tiguan auf der Straße im Hagen unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er geradeaus in die Buchenstraße zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Fiat einer 82-jährigen Welveranerin. Es kam zur Kollision, bei der die Seniorin sich leicht verletzte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell