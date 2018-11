POL-SO: Wickede - Polizei sucht dreiste Unfallflüchtige

Wickede (ots) - Am Samstag, um 19:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discount Marktes an der Christian-Liebrecht-Straße zu einem Unfall. Eine Zeugin beobachtete wie eine "ältere Dame" (etwa 70 Jahre) mit ihrem silbernen Van rückwärts setzte, und dabei einen Mercedes Viano in die Seite fuhr. Nachdem die Zeugin die die Unfallverursacherin angesprochen hatte, ging sie in den Einkaufsmarkt um die Geschädigte zu verständigen. In der Zwischenzeit flüchtete die Unfallverursacherin und ließ den Sachschaden von etwa 2000,- EUR einfach zurück. Nach Angaben der Zeugin ist die flüchtige Frau aus Wickede. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen zu dem Unfall, oder nach Hinweisen zu dem silbernen Van. Dieser ist wahrscheinlich am Heck beschädigt. Hinweise werden unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen genommen. Für die Unfallflüchtige wäre es sicher besser, sich bei der Polizei zu melden. (lü)

