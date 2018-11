POL-SO: Soest - Kennzeichendiebe

Soest (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag wurden an drei Autos die Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge standen alle an der Straße Im Klingelpoth. Wahrscheinlich wollen die Täter diese Kennzeichen für Straftaten nutzen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

