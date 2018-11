POL-SO: Soest - Wohnungseinbruchdiebstahl

Kampagnenlogo der Polizei NRW Bild-Infos Download

Soest (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend wurde in eine Wohnung am Melanchthonweg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster des Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung. Wahrscheinlich erbeuteten sie dabei Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. In den letzten Tagen kam es im Soester Stadtgebiet vermehrt zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Täter nutzten meist die einbrechende Dunkelheit um in die Häuser und Wohnungen einzudringen, in denen offensichtlich niemand zuhause war. Die Kriminalpolizei fordert darum dazu auf, die vorhandenen Sicherungen zu benutzen. "Lassen Sie Licht brennen um den Tätern den Eindruck zu vermitteln, dass Sie zuhause sind!" Weiter Tipps zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl finden Sie auf unserer Internetseite https://soest.polizei.nrw unter dem Stichwort "Riegel vor!" (lü)

