POL-SO: Kreis Soest - Landrätin verabschiedet Pressesprecher

Kreis Soest (ots) - Nach sechs Jahren als Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Soest verabschiedeten Landrätin Eva Irrgang und Abteilungsleiter Jochen Brauneck nun Frank Meiske. Der Kriminalbeamte hatte 2012 das Amt des Pressesprechers von seinem Vorgänger Winfried Schnieders übernommen. Zuvor war der gebürtige Soester einige Jahre Kommissariatsleiter in Werl. Meiske nimmt in der kommenden Woche den Dienst an seinem neuen Arbeitsplatz beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei in NRW (LAFP) auf. Eva Irrgang und Jochen Brauneck bedankten sich für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschten ihm alles Gute für seine neue Aufgabe. (lü)

