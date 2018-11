POL-SO: Soest - Radlerin am Fußgängerüberwegweg angefahren

Soest (ots) - Am Freitag, um 07:35 Uhr, kam es am Ulrichertor zu einem Unfall. Eine 12-jährige Soesterin war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Von der "Reitbahn" fuhr sie über den Fußgängerüberweg an der Ulricherstraße (Rechtsabbiegestreifen für PKW aus Ulricherstraße). Eine 26-jährige Autofahrerin war auf der Ulricherstraße unterwegs. Sie beabsichtigte nach rechts zum Dasselwall abzubiegen. Die Radlerin fuhr über den Fußgängerüberweg und wurde von dem Pkw erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Sie stürzte, blieb aber zum Glück offensichtlich unverletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Verkehrsexperten der Polizei weisen nochmals dringend darauf hin, dass Radfahrer an Fußgängerüberwegen absteigen müssen! Das lässt sich allein schon aus dem Wort "Fußgängerüberweg" ableiten. Der oftmals benutzte Begriff "Zebrastreifen" ist falsch und führt oftmals zur falschen Deutung der Regelungen an "Fußgängerüberwegen". (lü)

