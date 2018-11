POL-SO: Pressemeldung der Polizei Soest vom Wochenende

Soest (ots) - Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Sonntag, 25. November 2018

Soest - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag, in der Zeit von 16.45 bis 17.15 Uhr, hebelten bisher unbekannte/r Täter an einem Einfamilienhaus im Goldschmiedeweg die Terrassentür auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Es wurde Bargeld entwendet. Anschließend entfernten sie/er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Sachbearbeitung unter 02921-91000. (dd)

Soest - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, wurde die 54jährige Wohnungsinhaberin aus dem Pankgrafenweg durch ein lautes Knackgeräusch geweckt. Als sie daraufhin die innenliegende Jalousie nach oben zog, erblickte sie eine vor ihrem Fenster hockende Person. Bei Erblicken der Wohnungsinhaberin flüchte die schlanke, dunkel gekleidete Person in unbekannte Richtung. Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnten durch die aufnehmenden Beamten deutliche Hebelmarken am Fensterrahmen festgestellt werden. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Sachbearbeitung unter 02921-91000. (dd)

Soest - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag, in der Zeit von 15.00 bis 23.15 Uhr, hebelten unbekannte/r Täter ein Fenster im Erdgeschoß auf und verschafften sich Zugang in ein Einfamilienhaus im Kallenhardtweg. Nachdem sie/er dieses durchsucht und die Schubladen durchwühlt hatte, verließ der/die Täter das Objekt durch den Kellereingang, dessen Schlüssel von innen im Schloss steckte. Es wurde Bargeld entwendet. Weiteres mögliches Diebesgut konnte bisher noch nicht benannt werden. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Sachbearbeitung unter 02921-91000. (dd)

Möhnesee - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 61jähriger Körbecker mit seinem Fahrrad in Körbecke die vorfahrtberechtige Küerbiker Straße in Richtung Berlingser Weg. Der von hier einfahrende 52jährige, in Günne wohnhafte Fahrzeugführerführer, übersah mit seinem PKW den Radfahrer und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Hierbei zog sich der Radfahrer eine Kopfplatzwunde sowie eine Verletzung im Kniebereich zu. Er wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Soest zugeführt, aus welchem er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Es entstand geringer Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. (dd)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstag, gegen 21.19 Uhr, befuhr eine 24jährige, in Salzkotten wohnhafte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Garfelner Straße von Hörste kommend in Richtung Salzkotten-Verlar. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lippstadt verbracht. Der erheblich beschädigte PKW wurde abgeschleppt. (dd)

Lippstadt - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitag, in der Zeit von 18.00 bis 21.20 Uhr, hebelten unbekannte/r Täter an einem Zweifamilienhaus im Krähenpötterweg die Hauseingangs- und die Wohnungstür der Wohnung in der ersten Etage auf und verschafften sich Zugang in die obere Wohnung. Nachdem die/der Täter die Wohnung durchsucht und die Schubladen durchwühlt hatten, entfernten sich er/sie in unbekannte Richtung. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Sachbearbeitung unter 02941-91000. (dd)

