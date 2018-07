POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholschwerpunktkontrollen auf der B 291 bei Oftersheim.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Das Polizeirevier Schwetzingen führte am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr auf der B 291 in Fahrtrichtung Schwetzingen mit rund zehn Beamten Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.

Dabei konnten nachfolgende Ergebnisse erzielt werden:

- 10 Fahrzeugführer waren unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. Diese erwartet nun eine Strafanzeige. - 1 Verkehrsteilnehmer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. - 3 Autofahrer hatten während der Fahrt den Gurt nicht angelegt. Sie sehen einem Verwarnungsgeld wegen Verstoßes gegen die StVO entgegen. - Bei einem Verkehrsteilnehmer war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten. Auch dieser sieht einem Verwarnungsgeld entwegen.

Die Maßnahmen zu Steigerung der Verkehrssicherheit werden auch künftig fortgesetzt.

