POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots) - Wickede - Einbrüche in Kindergärten

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in den Marienkindergarten in der Unteren Holmkestraße. Unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu den Innenräumen verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht. Im Personalraum wurden die Täter schließlich fündig und entwendeten daraus einen Beamer. Am Samstagmittag wurde ein weiterer Einbruch in den Regenbogenkindergarten in Wickede-Wiehagen (Wickeder Straße) angezeigt. Hier wurde die gleiche Begehungsweise wie zuvor festgestellt. In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 11:00 Uhr gelangten unbekannte Täter ebenfalls durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Objekt. Im Inneren traten sie zudem noch eine Tür ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Laptop entwendet. Die dritte Mitteilung gleicher Art erreichte die Polizei am Samstagnachmittag. Hier war der Kindergarten an der Friedhofstraße betroffen. Die Einbrecher hebelten dort in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag eine Notausgangstür und im Gebäude weitere Innentüren auf. Entwendet wurde hier aber offenbar nichts. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922 - 91000 entgegen. (sn)

Bad Sassendorf - Firmeneinbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begaben sich unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr zur Lagerhalle einer Spedition im Industriegebiet Lohner Klei (An der Helle) und hebelten dort zunächst eine Zugangstür auf. Nachdem sie dann ein Rolltor von innen entriegelt und etwa zur Hälfte hochgeschoben hatten, sollte ein in der Halle stehender Gabelstapler herausgefahren werden. Dieser blieb jedoch an der Unterkante des Tores hängen, da das lichte Maß für die Durchfahrt nicht ausreichte. Fahrzeug und Tor wurden erheblich beschädigt. Die Täter ließen dann von weiteren Tathandlungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Gegenstände wurden aus dem Objekt nicht entwendet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. (sn)

