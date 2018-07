POL-SO: Soest - Rotlicht missachtet

Soest (ots) - Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Finnentrop mit seinem PKW auf der B475 in Richtung Soest. An der Ampelanlage kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 55-jährigen Autofahrers aus Ense, der vom Overweg auf die B475 einbog. Nach ersten Ermittlungen hatte der 77-Jährige das Rotlicht missachtet. Bei dem Unfall wurden er und seine 76-jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfirmen geborgen. (fm)

