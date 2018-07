POL-SO: Warstein-Belecke - Vor Straßenlaterne geprallt

Warstein (ots) - Vermutlich auf Grund eines Schwächeanfalls verlor am Mittwoch gegen 12:15 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Warstein die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der B55, in Höhe einer Tankstelle, kam er nach links von seiner Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn und prallte dann vor eine Straßenlaterne. Dabei wurden die linke, vordere Fahrzeugfront und die Laterne beschädigt. Der Sachschaden betrug etwa 3500 Euro. Der 82-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 79-jährige Ehefrau, die als Beifahrerin im Fahrzeug saß, erlitt einen Schock, wurde jedoch nur leicht verletzt. (fm)

