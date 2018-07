POL-SO: Soest - Kontrollen erfolgreich

Soest (ots) - Am Dienstag führte die Polizei in den Parkanlagen und Treffpunkten im Stadtgebiet, die bei sonnigem Wetter stark frequentiert waren, Kontrollen durch. In der Vergangenheit war es hier zu Straftaten, insbesondere zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen. Im Clarenbachpark wurde eine Personengruppe überprüft. Ein 25-jähriger Mann aus Bad Sassendorf machte dabei einen sichtlich nervösen Eindruck. Als die Beamten den Mann kontrollierten fanden sie etwa 30 Gramm Haschisch bei dem Tatverdächtigen. Die Drogen wurden sichergestellt. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Cannabis eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle am Trompeterwäldchen am Hiddingser Weg wurde ein 23-jähriger Soester erfolgreich überprüft. Von dem jungen Mann ging der Geruch von Marihuana aus. Im Rucksack wurden die Beamten fündig. Dort hatte der 23-Jährige 15 verkaufsfertige Einheiten Marihuana eingepackt. Auch hier wurden die illegalen Drogen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei wird gerade in den Sommermonaten an Treffpunkten im gesamten Innenstadtbereich, sowie in den Park- und Wallanlagen regelmäßig Kontrollen durchführen. (fm)

