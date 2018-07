POL-SO: Werl - Automat geplündert

Werl (ots) - Auf Grund einer Fehlermeldung wurde der Sicherheitsdienst auf eine Störung an einem Geldautomaten in der Passage eines Verbrauchermarktes an der Soester Straße aufmerksam. Bei der Überprüfung wurde das Fehlen von zwei Geldkassetten im Inneren festgestellt. Äußere Spuren von Gewaltanwendung waren nicht festzustellen. Durch die Sicherheitsfirma wurde am Dienstagabend dann eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls aus Automaten bei der Polizei erstattet. Über die exakte Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Ermittlungen wurde der Geldautomat bereits am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr geöffnet. Daher sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Angaben zu Personen geben können, die sich zu dieser Zeit an diesem Automaten in der Passage zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Werl entgegen. Telefon: 02922-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell