Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Laute Musik mündet in Schlägerei - Nachbarschaftsstreit: Das neue Thema bei "Bitte folgen", der Bürgersprechstunde der Polizei bei Radio Siegen -#polsiwi

Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

Ein heißes Wochenende geht zu Ende. Auch für die Polizei. Sie wurden zu insgesamt 85 Ruhestörungen kreisweit gerufen. Und in manchen Fällen blieb es nicht bei der Ruhestörung, sondern es kam im weiteren Verlauf zu handfesten Auseinandersetzungen (beispielhaft für das letzte Juni-Wochenende).

Nachbarschaftsstreit - das Thema der nächsten Bürgersprechstunde der Polizei bei Radio Siegen am Mittwoch, den 15. Juli, zur gewohnten Zeit zwischen 10 und 12 Uhr.

Im Idealfall hat man eine harmonische und gute Beziehung zum Nachbarn. Die Polizei erlebt das zum Beispiel immer wieder, wenn sich die aufmerksame Nachbarschaft meldet und Hinweise gibt, zum Beispiel bei verdächtigen Personen. Doch es gibt, wie das Beispiel Ruhestörungen zeigt, auch die nicht so harmonischen Fälle. Das kann der Streit um Astschnitt, Laubbläser- oder Rasenmäherlärm sein, Parkverstöße von Nebenan oder der Streit ums Schneeschieben.

Oftmals ist die Polizei dann Ansprechpartner, auch wenn sie gar nicht originär zuständig ist. Diese Zuständigkeit liegt aber vor, wenn Straftaten im Raume stehen: Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Bedrohungen oder gar Gewaltdelikte.

In der Bürgersprechstunde möchte die Polizei über ihre Erfahrungen zu dem Thema sprechen, aber auch Infos und Tipps geben, wie man sich im Falle einer Streitigkeit verhalten sollte. Was geht und was geht nicht? Wie sieht die Rechtslage aus?

Mit im "Studio": Neben dem Pressesprecher der Polizei, Stefan Pusch, ist auch Polizeihauptkommissar Alexander Caspari dabei, der im jahrelangen Wachdienst schon Fälle Einsätze mit Nachbarschaftsstreitigkeiten erlebt hat.

Wer Fragen zu diesem Thema hat, kann diese auf den bekannten "Social-Media-Kanälen" von Radio Siegen sowie der Kreispolizeibehörde stellen. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Während der Sendung besteht wie immer ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Beamten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Beiden auf eine informative und lebhafte Sendung.

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