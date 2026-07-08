Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach mehreren Polizeieinsätzen landet 43-Jähriger in Gewahrsam #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Für mehrere Polizeieinsätze hat am gestrigen Dienstag (07.07.2026) ein 43-Jähriger in Erndtebrück gesorgt.

Der Mann fiel zunächst auf, weil er von einer Fußgängerbrücke urinierte. Hinzugerufene Polizisten erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis.

Gegen 15:20 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle Kenntnis darüber, dass eine männliche Person auf den Gleisen im Bereich der Bahnhofstraße herumlaufen würde. Außerdem sei die Person aggressiv. Eingesetzte Beamte konnten den Störenfried schnell lokalisieren. Es handelte sich um den 43-Jährigen, der bereits zuvor aufgefallen war. Da er auch den Beamten gegenüber äußert aggressiv auftrat und er einem nochmals ausgesprochenen Platzverweis ebenfalls nicht nachkam, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Die diensthabende Bereitschaftsrichterin bestätigte die Ingewahrsamnahme, sodass der 43-Jährige seinen Rausch in der Zelle ausschlafen konnte. Weitere mögliche Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten und eine Gefährdung des Mannes wurden dadurch verhindert.

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