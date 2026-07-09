Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Versammlungsaufzüge durch die Siegener Innenstadt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am morgigen Freitagnachmittag (10. Juli) sind zwei Versammlungsaufzüge durch die Siegener Innenstadt angemeldet worden. Mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Zunächst findet eine Demonstration von "Fridays for Future" statt. Das Versammlungsthema lautet "Klimaschutz: Reiche? Es reicht! - Gasausstieg jetzt!, Rücktritt Katharina Reiche." Start ist um 15:00 Uhr auf dem Siegener Kornmarkt. Von der Oberstadt geht es über die Kölner Straße, das Kölner Tor sowie die Bahnhofstraße zum ZOB. Anschließend geht es weiter über die Freudenberger Straße (Hufeisenbrücke) zur Fischbacherbergstraße, von dort über die Straße "An der Alche" zur Weststraße. Hier findet der Abschluss gegen ca. 16:15 Uhr statt. Man rechnet mit ca. 150 Teilnehmenden.

Eine weitere Versammlung beginnt dann um 17:00 Uhr am Campus des Unteren Schlosses. Thema ist hier der 31. Jahrestag des Genozids von Srebrenica. Die Versammlung ist in Form eines Schweigemarsches angemeldet worden. Die Aufzugstrecke geht über die Kölner Straße, das Kölner Tor, die Sandstraße weiter zu Reichswald Ecke. Von dort geht es weiter über die Europastraße (ehemals Hindenburgstraße), um den ZOB herum zur Bahnhofstraße und von dort zum Abschlusskundgebungsort "Siegbrücke". Die Versammlung wird bis ca. 18:15 Uhr dauern. Hier rechnet der Anmelder mit ca. 250 Teilnehmenden.

Die Polizei wird beide Versammlungen begleiten. Während der Aufzüge kann es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich während der Versammlungszeiten mit privaten Verkehrsmitteln zu meiden.

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