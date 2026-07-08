Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Fahrzeuge - 61-jähriger Autofahrer nimmt 54-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt #polsiwi

Freudenberg-Dirlenbach (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (07.07.2026) ist es im Einmündungsbereich Asdorfer Straße/ Dirlenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 61-jähriger VW-Fahrer gegen 14:40 Uhr auf der Dirlenbacher Straße unterwegs und bog im Verlauf auf die Asdorfer Straße in Richtung Freudenberg ab. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Yamaha-Fahrer auf der Asdorfer Straße ebenfalls in Richtung Freudenberg und eine 66-jährige Mazda-Fahrerin auf der Asdorfer Straße in Richtung Niederfischbach. Ersten Ermittlungen nach schätzte der 61-Jährige die Entfernung des Krad-Fahrers falsch ein und nahm ihm somit die Vorfahrt. Es kam zur Kollision in Folge dessen der 54-Jährige stürzte. Das Krad kollidierte sodann noch mit dem Mazda der 66-Jährigen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstanden ebenfalls Sachschäden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 21.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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