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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Überholvorgang leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Dienstagnachmittag (23.06.2026) wollte ein Motorradfahrer einen BMW überholen, dabei übersah er einen entgegenkommenden VW T-Cross.

Ein 19-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Niederholzklauer Straße in Fahrtrichtung Oberholzklau unterwegs. Vor ihm fuhr ein grauer BMW, der aufgrund eines vorausfahrenden Traktors nur langsam fahren konnte. Der Motorradfahrer wollte den BMW und den Traktor überholen, dabei übersah er einen entgegenkommenden VW T-Cross. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem VW und kam zu Fall. Dabei verlor der T-Cross Fahrzeugteile, die einen weiteren PKW beschädigten. Dieser war ebenfalls in Richtung Oberholzklau unterwegs.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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