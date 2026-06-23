Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht verunfallte E-Scooter-Fahrerin - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Montagmittag (22.06.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin zu Fall kam.

Eine 23-jährige Seat-Fahrerin wollte gegen 13 Uhr von der Parkfläche des Rathauses in Neunkirchen in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen bemerkte sie zwei Mädchen auf E-Scootern, die aus der Fahrtrichtung Kölner Straße kamen. Sie bremste stark ab, dabei kam eines der Mädchen in Richtung Fahrbahnmitte ab, geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte. Die 23-Jährige hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der E-Scooter-Fahrerin. Diese gab an sich nur leicht verletzt zu haben, einen Rettungswagen lehnte sie ab. Danach entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit.

Ob die 23-Jährige eine der E-Scooter-Fahrerinnen mit ihrem Auto erfasst hat, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sowie insbesondere die verunfallte E-Scooter-Fahrerin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

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