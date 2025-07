Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kaugummiautomat in Möllenbeck beschädigt

Rinteln (ots)

(jp) In der Nacht von Freitag, 18.07.2025, auf Samstag, 19.07.2025, wurde ein Kaugummiautomat in der Hildburgstraße in Möllenbeck beschädigt.

Die Polizei Rinteln geht davon aus, dass die bislang unbekannten Täter versucht haben, an den Inhalt des Automaten zu gelangen und hat ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-96460 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell