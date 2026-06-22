Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Firmengarage - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2026) ist in eine Garage auf einem Werksgelände einer Firma an der Marienborner Straße eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere der Garage. Die Tatzeit kann von Samstag 13 Uhr, bis Sonntag 7 Uhr eingegrenzt werden.

Die Höhe des Gesamtschadens und die Tatbeute sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat in Siegen übernommen hat. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell