Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Firmengelände - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen (22.06.2026) ist in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Birlenbacher Straße eingebrochen worden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.06.2026) versucht wurde, in das Gebäude einzubrechen. In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen (22.06.2026) gelang es dem oder den unbekannten Tätern, sich Zugang in die Räume der Firma zu verschaffen. Dort angelangt, wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Ob es sich bei dem versuchten und bei dem vollendeten Einbruch um den oder die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Höhe des Gesamtschadens liegt im vierstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

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