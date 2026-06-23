PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Firmengelände - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen (22.06.2026) ist in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Birlenbacher Straße eingebrochen worden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.06.2026) versucht wurde, in das Gebäude einzubrechen. In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen (22.06.2026) gelang es dem oder den unbekannten Tätern, sich Zugang in die Räume der Firma zu verschaffen. Dort angelangt, wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Ob es sich bei dem versuchten und bei dem vollendeten Einbruch um den oder die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Höhe des Gesamtschadens liegt im vierstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:27

    POL-SI: 25.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand - #polsiwi

    Netphen (ots) - Am Freitagnachmittag (19.06.2026) ist die Fassade eines Einfamilienhauses an der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach in Brand geraten. Gegen 17:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hauswand mit Grünbewuchs Feuer gefangen hatte. Wie der Brand entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Für die Dauer der Löscharbeiten ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:35

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Firmengarage - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2026) ist in eine Garage auf einem Werksgelände einer Firma an der Marienborner Straße eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere der Garage. Die Tatzeit kann von Samstag 13 Uhr, bis Sonntag 7 Uhr eingegrenzt werden. Die Höhe des ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:04

    POL-SI: Quad-Fahrer nutzt Busspur und kollidiert mit Auto-Fahrerin #polsiwi

    Siegen-Weidenau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es an der Kreuzung Weidenauer Straße/ Poststraße in Weidenau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 28-Jähriger leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach war ein 28-jähriger Quad-Fahrer gegen 00:25 Uhr verbotswidrig auf der Umweltspur von Weidenau in Richtung Siegen unterwegs. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren