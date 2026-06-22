Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Freitagnachmittag (19.06.2026) ist die Fassade eines Einfamilienhauses an der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach in Brand geraten.

Gegen 17:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hauswand mit Grünbewuchs Feuer gefangen hatte.

Wie der Brand entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Siegstraße zwischen den Einmündungen Bismarckstraße und Tiefenbacher Straße vollständig gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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