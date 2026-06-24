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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorrad nach deutlich überhöhter Geschwindigkeit sichergestellt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagabend (23.06.2026) führten Beamte der Polizeiwache Siegen Verkehrskontrollen in der Freudenberger Straße durch. Dabei stellten sie einen Motorradfahrer fest, der die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritt.

Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad aus Siegen kommend in Richtung Seelbach über die Freudenberger Straße. Dabei fuhr er in die Kontrollstelle der Beamten. Als er die Polizisten bemerkte bremste er kurz ab, konnte aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten. Anstatt die Geschwindigkeit weiter zu reduzieren, beschleunigte er erneut und fuhr in Richtung Seelbach weiter. Auf Höhe der Einmündung zur Trupbacher Straße sah ein weiterer Streifenwagen den Motorradfahrer vorbeifahren. Die Beamten fuhren unverzüglich hinterher. Wenig später konnten die Polizisten den 26-jährigen anhalten.

Aufgrund der deutlichen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Das Motorrad und der Führerschein wurden anschließend sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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