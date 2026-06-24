Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrparteienhaus nach Brand unbewohnbar - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (23.06.2026) ist es zu einem Brand eines Mehrparteienhauses in Kreuztal gekommen.

Gegen 16:25 Uhr brannte die Hausfassade eines Wohnkomplexes in der Straße Ligno Park.

Ersten Erkenntnissen nach fanden zuvor Sanierungsarbeiten an dem Gebäudekomplex statt.

Die anwesenden Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert und aufgrund der hohen Außentemperaturen durch die Feuerwehr betreut. Verletzt wurde durch den Brand jedoch niemand.

Neben dem Brandschaden ist es auch zu Beschädigungen aufgrund der Löscharbeiten gekommen.

Der Wohnkomplex ist daher zunächst unbewohnbar. Die Beamten beschlagnahmten das Gebäude.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Sanierungsarbeiten brandursächlich gewesen sein dürften.

Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell