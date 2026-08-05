Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior gibt nach Schockanruf Gold im sechsstelligen Euro Bereich heraus

Lohmar (ots)

Ein 89-jähriger Mann aus Lohmar ist am Dienstag (4. August) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Arzt einer Bonner Klinik aus und behauptete, der Sohn des Seniors benötige dringend ein lebensrettendes Medikament. Die angeblichen Kosten: 200.000 Euro. Um das Leben seines Sohnes zu retten, sollte der 89-Jährige den Betrag bezahlen. Wenig später erschien gegen 17:30 Uhr ein weiterer Mann an der Wohnanschrift des Geschädigten in Lohmar-Holl und nahm Gold entgegen. Der entstandene Schaden liegt mutmaßlich im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Der Abholer wird vom Geschädigten als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle Haare und einen gebräunten Teint.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich Lohmar-Holl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden.

Die Polizei rät, mit Verwandten und Bekannten über derlei Betrugsmaschen zu sprechen und davor zu warnen. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Händigen Sie niemals Geld, Bankkarten oder Schmuck an Unbekannte aus. Weitere Informationen zu Betrugsformen finden Sie unter https://praevention.polizei.nrw/ [praevention.polizei.nrw]. (pvg) #sicherimalter

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