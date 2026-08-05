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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe entwenden Parfüms, um Treibstoff zu zahlen - Festnahme

Siegburg (ots)

Am Dienstag (05. August) beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in Siegburg eine Frau und einen Mann dabei, wie sie mehrere Parfüms im Gesamtwert von rund 300 Euro an sich nahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte das Duo die Warensicherungen und verstaute die Parfüms in einer mitgeführten Tasche.

Anschließend versuchten die Tatverdächtigen, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach die beiden an und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gab der 29-jährige Tatverdächtige an, die Parfüms gemeinsam mit seiner 23-jährigen Begleiterin entwendet zu haben, um diese anschließend zu verkaufen. Mit dem Erlös hätten sie den Treibstoff für ihr Fahrzeug bezahlen wollen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls eingeleitet. (pvg)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

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