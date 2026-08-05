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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt - Führerschein beschlagnahmt

Siegburg (ots)

Am späten Abend des 04. August kam es gegen 23:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der junge Mann vom Gehweg der Luisenstraße in Siegburg auf die Fahrbahn. Aus ungeklärten Gründen kam er zu Fall. Hierbei zog sich der Fahrer eine Platzwunde am Kopf zu. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 19-Jährigen. Einen Vortest lehnte er jedoch ab. Im Krankenhaus, in welches der Fahrer auch wegen seiner Verletzungen gebracht worden war, entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe, um die Alkoholisierung nachzuweisen. Der Autoführerschein des jungen Mannes wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Wichtiger Hinweis: Bei der Benutzung von E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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