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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall Ortslage Elkenroth

Elkenroth (ots)

Am 10.07.2026 um 18:45h kam es auf der L287 in der Ortslage Elkenroth zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK'in Wagner-Delzepich
Telefon: 02741 926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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