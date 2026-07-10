POL-PDNR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall Ortslage Elkenroth

Flammersfeld (ots) - Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 18.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine 49-jährige Pkw-Fahrerin feststellen. Die Dame hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Schulstraße in Flammersfeld geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie zudem unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

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